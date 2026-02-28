L'estació de busos de Lleida començarà a operar el dilluns "de manera progressiva"

Ha comptat amb una inversió de 40 milions d'euros de fons europeus
BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
La nova estació d'autobusos de Lleida començarà a operar aquest dilluns "de manera progressiva", amb un 33% de les línies actives, i que s'aniran ampliant gradualment fins a la capacitat màxima.
Així ho ha confirmat aquest dissabte la consellera del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durant l'acte d'inauguració de la infraestructura, que ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
"L'estació de Lleida fins ara s'havia vinculat amb una idea obsoleta de mobilitat, una estació allunyada del centre ferroviari, desconnectada també de la realitat metropolitana i del territori. Avui això canvia definitivament", ha dit Paneque durant la seva intervenció.
La instal·lació ha comptat amb una inversió de 40 milions d'euros provinents de finançament europeu, i compta amb 28 andanes, 12.500 metres quadrats "accessibles" i capacitat per acollir 1,4 milions de passatgers anualment.
Paneque ha defensat que l'estació és un exemple que el Govern "fa allò que diu", i lloc en valor el transport públic com un actiu per guanyar competitivitat i aportar seguretat a la ciutadania.
HABITATGE, MOBILITAT I SEGURETAT
El president de la Generalitat, per la seva banda, ha destacat que són tres polítiques les que ocupen les preocupacions dels ciutadans i del Govern, que són l'habitatge, mobilitat i seguretat, que ha connectat entre si.
"Aquesta és una infraestructura de mobilitat, que té a veure també amb l'habitatge. Si tenim una bona mobilitat, augmentarem el radi en el qual la gent pot viure per anar a treballar", ha exemplificat Illa.
PRESSUPOSATS
El president de la Generalitat també ha afirmat que l'obra ha estat possible gràcies als pressupostos, per la qual cosa ha defensat que "Catalunya necessita uns pressupostos per anar cap a endavant".
Larrosa, per la seva banda, ha afirmat que Lleida és una ciutat que "aposta" per la sostenibilitat, la intermodalitat i la cohesió urbana, i que l'estació és una parada dins del procés de transformació i prosperitat de la ciutat.