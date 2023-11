L'esquerra independentista recull 200 adhesions a un manifest en contra el pacte de l'amnistia

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Algunes organitzacions de l'esquerra independentista --CUP, Arran, Endavant, COS, Sepc i Alerta Solidària-- han recollit unes 200 adhesions al manifest 'No al pacte d'estat', en contra dels acords d'ERC i Junts amb el PSOE per aprovar una llei d'amnistia a canvi del seu suport per a la investidura del candidat socialista i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

En un comunicat aquest dilluns, Endavant ha explicat que el manifest planteja que aquests pactes impliquen "un pas enrere i una renúncia a l'exercici de l'autodeterminació i a la lluita per la independència dels Països Catalans".

Els impulsors del manifest han convocat una protesta dijous a les 19 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, el mateix dia en què se celebrarà la votació d'investidura de Pedro Sánchez.