L'Esquerra Independentista presenta els seus actes de la Diada en defensa d'una catalanitat "diversa"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
L'Esquerra Independentista, formada per la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Arran, COS, Endavant i Alerta Solidària, ha presentat els seus actes de cara a la Diada de Catalunya el proper 11 de setembre, sota el lema 'Per una terra lliure' i en defensa d'una catalanitat "popular, diversa, antiracista i feminista".
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al Fossar de les Moreres de Barcelona el secretari general de la CUP, Non Casadevall, que ha estat acompanyat per la portaveu del SEPC, Tania Ros, i el portaveu de COS Educació, Dani Marcos.
Casadevall ha reivindicat que Catalunya és "un poble amb una història de resistència que no comença avui" i ha remarcat que l'esquerra independentista no és una moda política sinó una tradició política de lluita.
També ha alertat que l'extrema dreta avança i, assegura, intenta convertir la catalanitat en una eina de divisió i exclusió: "Els hi direm molt clar, no els cedirem ni un pam de terra", ha dit.
MOBILITZACIONS
L'Esquerra Independentista ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions per la Diada a Barcelona, Girona, Lleida i Reus (Tarragona).
A Barcelona, a partir de les 10 hores, es realitzarà un homenatge a Gustau Muñoz al carrer de Ferran i a les 17.30 hores es durà a terme la manifestació i acte polític a la plaça Comercial.
A Girona la manifestació està convocada a les 13 hores a la plaça dels Jurats; a Lleida a les 11 hores al Convent del Roser i a Reus a les 19 hores al Mercat Central.
"UN PAÍS ON NINGÚ SOBRI"
Ros ha assenyalat que aquest 11 de setembre volen reivindicar "un país on ningú sobri" i que es construeix des de la base, amb la defensa de l'antiracisme, el feminisme i el català, i ha cridat a demostrar aquesta força en les manifestacions.
"Convidem a tothom a sortir al carrer amb nosaltres, perquè recordem la nostra història per continuar-la, perquè davant dels que volen un poble dividit, nosaltres construïm un sol poble", ha sostingut.
Per la seva banda, Marcos ha apuntat que "aquest conflicte no es tracta només d'una qüestió nacional, sinó també social" una cosa que, afirma, es veu en la lluita per l'habitatge, la defensa de la llengua, les lluites laborals i la lluita de la comunitat educativa.
En aquest sentit, ha recordat que el 8 de setembre tornaran a haver-hi protestes educatives i que aquestes no són lluites sectorials sinó expressions "d'un poble que s'organitza", per la qual cosa ha defensat que no volen que aquesta sigui una Diada centrada en la nostàlgia sinó a connectar la història amb les lluites del present.