L'Esquerra Independentista demana per la Diada crear les condicions per a "la ruptura amb l'Estat"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'Esquerra Independentista, formada per la CUP, l'organització juvenil Arran, Alerta Solidària, el sindicat COS, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha demanat crear les condicions per a "la ruptura amb l'Estat espanyol" en el marc de la mobilització per la Diada aquest 11 de setembre.

"Per generar les condicions perquè la ruptura amb l'Estat espanyol, que per a nosaltres vol dir una ruptura amb el capitalisme patriarcal i colonial, no sigui una impossibilitat idealista sinó de nou una via de lluita, d'esperança", diu el manifest elaborat pel grup per a aquesta Diada i difós aquest dimarts.

El text crida a "sortir de l'espera, de l'expectativa en la resposta aliena, i tornar a construir" i a prendre una acció col·lectiva per aconseguir-ho.

En aquest sentit, reclama "trencar amb la inèrcia de la impossibilitat per recuperar l'ànim de l'acció col·lectiva", alhora que assenyala l'amenaça de, textualment, l'arraconament de la llengua i la cultura catalanes.

'Fer-ho possible' serà el lema que acompanyarà la manifestació que ha convocat l'Esquerra Independentista a les 18.30 a la plaça Urquinaona de Barcelona i els seus actes polítics l'11 de setembre amb la "idea d'avançar a través de l'organització i la vinculació amb les lluites socials".