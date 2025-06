L'espanyol de la Flotilla de la Llibertat aterra a Barcelona: "Va ser un atac il·legal"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

L'activista espanyol Sergio Toribio, que viatjava a la Flotilla de la Llibertat abordada per l'exèrcit d'Israel quan provava d'arribar a la Franja de Gaza, ha arribat aquest dimarts a les 9.25 a l'Aeroport de Barcelona i ha qualificat d'"atac il·legal" la maniobra israeliana.

"És un atac imperdonable, és una violació dels nostres drets, és un atac pirata en aigües internacionals. Per què ens han abordat i ens han confiscat un vaixell?", ha declarat en arribar a Barcelona, i ha afegit que duien uns 1.000 quilos de provisions de manera simbòlica.

Toribio ha relatat que es van quedar a unes 100 milles de la costa i que "en 20 minuts" l'exèrcit israelià va començar a enviar diversos drons en què un va arribar a xocar contra el vaixell, un tenia un focus i un altre els va llançar una pintura que va crear una capa lliscant.

Ha explicat que van contactar amb ells per ràdio únicament per avisar-los que serien abordats i, abans, van llançar els mòbils a l'aigua perquè, segons ell, l'exèrcit hebreu no retorna les pertinences electròniques.

Després de ser abordats, les 12 persones --incloses l'activista Greta Thunberg i l'europarlamentària francesa Rima Hassan-- van ser escortades fins a terra, on un metge va comprovar el seu estat de salut i els van donar aigua i menjar.

Toribio ha assegurat que ha passat "molta por" i que alhora ha estat una experiència única, textualment.

Ha partit a les 5.45 de l'Aeroport de Tel-Aviv en un vol directe cap a la capital catalana i té previst arribar al seu domicili a Logronyo aquest mateix dimarts.