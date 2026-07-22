L'església de Sant Agustí de Tarragona recuperarà un espai "ocult" durant més de 100 anys

TARRAGONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'església de Sant Agustí de Tarragona recuperarà un espai patrimonial que permetrà descobrir íntegrament la cripta, vinculada a l'evolució constructiva del temple entre el segle XVI i el XVIII, i que fa més de 100 anys que està oculta sota el paviment.
La setmana vinent començarà la intervenció arqueològica, promoguda per la parròquia, amb la implicació de l'Agrupació de Setmana Santa, informa l'arquebisbat de Tarragona en un comunicat d'aquest dimecres.
El 2012, la cripta de l'església de Sant Agustí va ser objecte d'un estudi arqueològic i antropològic preliminar que en va documentar l'existència, valorar l'estat de conservació i formular les primeres hipòtesis d'interpretació històrica.
Actualment la cripta presenta un estat que en dificulta la lectura i interpretació: durant les obres de renovació del paviment del temple --en els anys 60--, l'espai va quedar ple amb materials procedents d'aquells treballs, ocultant "bona part" de la configuració original.
La intervenció, que s'allargarà durant unes 3 setmanes, permetrà descobrir "íntegrament" la cripta, documentar-ne les diferents fases constructives i entendre'n l'evolució històrica; i paral·lelament es durà a terme un estudi antropològic de les restes humanes conservades.