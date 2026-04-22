L'escriptora Fàtima Saheb visita la presó de Joves en un programa per fomentar la lectura

Els interns de l'escola del Centre Penitenciari de Joves, a la Roca del Vallès (Barcelona), han rebut la visita de l'escriptora Fàtima Saheb dins el programa 'Autors a les aules' per promoure la literatura i fomentar la lectura.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica explica que l'escola del Centre Penitenciari de Joves, que es va adherir a aquest programa el trimestre passat, ha acollit l'autora del poemari 'Mares migrants' amb l'objectiu que els interns puguin conèixer de primera mà com es desenvolupa el procés de creació literària d'una obra.
L'autora ha recitat part del seu poemari en un ambient "íntim i emotiu" per afavorir la reflexió i el diàleg amb els participants i, posteriorment, els alumnes han pogut compartir les seves impressions i fer preguntes sobre els temes que Saheb aborda, com la identitat, l'arrelament o l'experiència migratòria.