Les víctimes de la dana agraeixen al Congrés que els escoltin i veuen més a prop l'empresonament de Mazón

La presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals 29-O, Rosa Álvarez, ha comparegut aquest dimarts davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana, ha agraït que primer s'hagi citat els afectats de la riuada i ha confessat que la dimissió de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, és un "alleujament" i que veuen "més a prop" el seu empresonament.
Álvarez ha començat agraint la creació de la comissió, malgrat el vot en contra del PP i Vox, i que les víctimes obrin les compareixences. "Això ens fa recuperar la confiança en les institucions i sentir-nos una mica més a prop d'aconseguir justícia i reparació", ha dit.
Ha contrastat aquesta decisió amb les altres comissions d'investigació: "Al Senat, ni ens han citat", ha apuntat, després de recordar que a la Diputació de València hi van anar "en l'últim moment" i que a les Corts inicialment els "van negar el dret a explicar la veritat" i "només les protestes de l'opinió pública els va fer rectificar".
Álvarez ha obert el discurs subratllant que els polítics de la Comunitat Valenciana van anar "a la universitat" i tenien les eines, "no per dir a la pluja com havia de ploure", però sí per dir als ciutadans què havien de fer per mantenir-se "fora de perill".
Així, ha denunciat que s'hagi col·locat en les més altes esferes de la política "persones que no sabien gestionar les emergències". "Als nostres familiars no els va matar el clima. Els va matar la mala gestió, la manca de respecte per la ciència, la manca de previsió, els va matar una alerta que quan va arribar ja havien mort", ha desgranat.
La presidenta de l'associació ha donat per fet que la comissió no servirà per "condemnar ningú" però sí per prendre mesures perquè no es repeteixi i ha confessat que la dimissió de Mazón no atenua el dolor de les víctimes, però sí suposa un "alleujament moral i una victòria social" que "el màxim responsable" de la seva desgràcia "ja no representa un poble que es va posar dempeus" després de la catàstrofe.
"És la prova irrefutable que les persones petites, fent coses petites, sortir al carrer a manifestar-nos, mantenir viu el record i la dignitat, són capaces de canviar el món. Mazón ja no serà més l'honorable president de la Generalitat. El primer pas s'ha fet realitat. Mazón dimissió. Ens queda el segon. Mazón a la presó. Hi som més a prop", ha assegurat.