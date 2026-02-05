Les vendes de turismes de segona mà cauen a Catalunya un 5,9% al gener

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Les vendes de turismes i vehicles tot terreny d'ocasió han tancat el primer mes de l'any amb una caiguda del 5,9% interanual, fins a un total de 22.037 unitats venudes al gener, segons les dades de les patronals del sector Ganvam (distribuïdors oficials i independents) i Faconauto (concessionaris) recollides aquest dijous en un comunicat.
Aquesta xifra, destaquen les entitats, s'emmarca en "un context nacional igualment desfavorable", en el qual han caigut un 8,8% interanual al gener en el conjunt del país, fins a situar-se en 157.776 unitats.
Per comunitats, de fet, les vendes de turismes usats han caigut a totes les comunitats, a excepció de Madrid, on augmenten un 38,8% interanual, mentre que les caigudes més grans s'han donat a Ceuta (-28,4%), la Comunitat Valenciana (-27%), Navarra (-21,1%) i el País Basc (19,9%).