Les vendes de turismes de segona mà a Catalunya pugen un 9,3% al febrer

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

Les vendes de turismes i tot terrenys d'ocasió a Catalunya van créixer un 9,3% al febrer, i van registrar un total de 23.511 unitats, segons les dades de la consultora MSI per a les patronals del sector Ganvam (distribuïdors oficials i independents) i Faconauto (concessionaris).

Des de principis d'any, el mercat de segona mà català acumula una pujada del 14,4%, fins a aconseguir les 46.738 unitats i respecte al còmput nacional, les vendes van incrementar un 4,9% al febrer, i van registrar un total de 161.110 unitats, informen les dues associacions en un comunicat aquest dilluns.

Aquesta pujada "respon, principalment, al creixement de les operacions amb utilitzats procedents de flotes de renting, ja que aquests operadors van incrementar en un 36,1% les vendes, fins a aconseguir les 14.393 unitats al febrer, i van acumular una pujada de gairebé el 40% des de principis d'any, concentrant al voltant del 9% del mercat total.

Aquest augment de les operacions procedents de flotes explica que gairebé una de cada tres operacions al febrer tingués com a protagonista un turisme d'entre zero i cinc anys, la qual cosa suposa un 7% més que en el mateix mes de l'any anterior.

No obstant això, les dades de les patronals evidencien que el gruix de les operacions es continua concentrant en models de més de 15 anys, un 40% de les vendes a tancament del mes passat, dos punts més que el febrer del 2023, "posant de manifest les dificultats que té el ciutadà per accedir a solucions de mobilitat zero i baixes emissions".