Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 8,4% a l'abril

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 8,4% el passat mes d'abril respecte al mateix període de l'any anterior, 0,9 punts més que la mitjana nacional, que va ser del 7,5%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes a l'abril amb el País Basc (+11,10%), La Rioja (+10,40%) i Navarra (+9,70%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar les Balears (0,20%), Astúries (3,40%) i les Canàries (3,40%).
Des de principis d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 5,4% a Catalunya, 0,4 punts més que la mitjana nacional (5%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,8% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats amb Extremadura registrant la millor dada, un 2,48% més, i Cantàbria la pitjor, amb una pujada del 0,11%.