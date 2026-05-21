Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 7,4% al març

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 7,4% el passat mes de març respecte al mateix període de l'any anterior, 2 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 9,4%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al març amb Extremadura (+13,20%), La Rioja (+12,60%) i Aragó (+12,40%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Astúries (4,70%), Galícia (6,40%) i les Balears (7,00%).
Des de principis d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 4,3% a Catalunya, 0,2 punts més que la mitjana espanyola (4,1%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació del 2,7% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats amb Catalunya registrant la millor dada, un 2,72% més, i Castella-la Manxa la pitjor, amb una pujada del 0,1%.