Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 6,5% al desembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la facturació un 6,5% el passat mes de desembre respecte al mateix període de l'any anterior, 0,2 punts més que la mitjana espanyola, que va ser del 6,3%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al desembre amb el País Basc (+8,60%), La Rioja (+8,60%) i Cantàbria (+7,70%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Galícia (3,90%), Navarra (4,30%) i les Balears (4,40%).
Des de començaments d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 4,1% a Catalunya, 0,7 punts menys que la mitjana espanyola (4,8%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,7% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats autònomes excepte a Andalusia que va registrar una caiguda del 0,38%.