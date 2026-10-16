Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 4,8% a l'agost

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va incrementar la seva facturació un 4,8% el passat mes d'agost respecte al mateix període de l'any anterior, 1,2 punts menys que la mitjana espanyola, que és del 6%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis ha augmentat a totes les comunitats autònomes a l'agost amb el País Basc (+10,80%), Galícia (+8,90%) i Madrid (+7,40%) al capdavant, excepte les Balears on l'índex va disminuir un 0,3%.
Des de principis d'any la facturació del sector de serveis ha crescut un 5,3% a Catalunya, 0,2 punts menys que la mitjana espanyola (5,5%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació al sector serveis ha experimentat una variació de l'1,2% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació ha estat positiva a totes les comunitats; les Canàries registren la millor dada, un 2,07% més, i Aragó la pitjor, amb una pujada del 0,24%.