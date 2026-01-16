Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 4,6% al novembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 4,6% el passat mes de novembre respecte al mateix període de l'any anterior, 0,2 punts més que la mitjana espanyola, que va ser del 4,4%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al novembre amb la Comunitat Valenciana (+7,20%), el País Basc (+6,80%) i Aragó (+6,30%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa (2,70%), Andalusia (3,00%) i Astúries (3,00%).
Des de començaments d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 3,9% a Catalunya, 0,7 punts menys que la mitjana espanyola (4,6%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,6% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats autònomes excepte a Andalusia que va registrar una caiguda del 0,24%.