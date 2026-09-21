Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 4,6% al juliol

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 4,6% el passat mes de juliol respecte al mateix període de l'any anterior, 0,2 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 4,8%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al juliol amb el País Basc (+8,80%), Madrid (+6,40%) i Castella-la Manxa (+5,70%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar les Balears (0,40%), Extremadura (2,30%) i Navarra (2,70%).
Des de començaments d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 5,4% a Catalunya, 0,1 punts menys que la mitjana espanyola (5,5%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,0% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats autònomes excepte a Cantàbria que va registrar una caiguda del 0,86%.