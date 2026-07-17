Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 3,6% al maig

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la facturació un 3,6% el passat mes de maig respecte al mateix període de l'any anterior, 1,5 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 5,1%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al maig amb el País Basc (+11,40%), Andalusia (+7,40%) i La Rioja (+7,10%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar les Balears (0,10%), la Comunitat Valenciana (1,00%) i Castella-la Manxa (2,80%).
Des de començaments d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 5% a Catalunya.
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,5% a Catalunya comparat amb el mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats amb La Rioja registrant la millor dada, un 2,12% més, i Castella-la Manxa la pitjor, amb una pujada del 0,03%.