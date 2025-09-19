Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 3,2% al juliol

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 3,2% el passat mes de juliol respecte al mateix període de l'any anterior, 1,5 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 4,7%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sector serveis va augmentar a totes les comunitats autònomes al juliol amb les Canàries (+8,70%), Extremadura (+8,50%) i les Balears (+8,30%) al capdavant, mentre que al costat contrari es van situar Galícia (3,10%), la Comunitat Valenciana (3,20%) i Catalunya (3,20%).
Des de principis d'any, la facturació del sector serveis ha crescut un 3,4% a Catalunya, 1,1 punts menys que la mitjana espanyola (4,5%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,9% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats amb les Balears al capdavant amb la millor dada, un 3,38% més, i Andalusia la pitjor, amb una pujada del 0,06%.