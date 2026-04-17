Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 2,8% al febrer

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 2,8% el passat mes de febrer respecte al mateix període de l'any anterior, 1,2 punts més que la mitjana espanyola, que va ser de l'1,6%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Múrcia (+5,9%), Navarra (+5,8%) i La Rioja (+5,7%) van ser les que van registrar pujades més grans al febrer, mentre que al costat contrari se situen Galícia, Madrid, i Castella i Lleó amb les caigudes més grans d'un 3,4%, un 1,2%, i un 1,1%, respectivament.
Des de principis d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 2,4% a Catalunya, 1,5 punts més que la mitjana espanyola (0,9%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,8% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats autònomes excepte a Castella-la Manxa que va registrar una caiguda del 0,14%.