Les vendes del sector serveis augmenten a Catalunya un 1,9% a l'agost

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El sector serveis de Catalunya va augmentar la seva facturació un 1,9% a l'agost respecte al mateix període de l'any anterior, 0,9 punts menys que la mitjana d'Espanya, que va ser del 2,8%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres.
Les Balears (+8,3%), les Canàries (+6,2%) i Madrid (+5,2%) van ser les que van registrar pujades més grans a l'agost, mentre que a l'altra banda se situen Astúries, la Comunitat Valenciana, i Extremadura amb les caigudes més destacades d'un 2,6%, 0,9%, i un 0,8%, respectivament.
Des de principis d'any la facturació del sector serveis ha crescut un 3,2% a Catalunya, 1,1 punts menys que la mitjana d'Espanya (4,3%).
Per la seva banda, l'índex d'ocupació en el sector serveis va experimentar una variació de l'1,7% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.
La taxa anual de l'índex d'ocupació va ser positiva a totes les comunitats autònomes excepte a Andalusia que va registrar una caiguda del 0,31%.