Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,4% al febrer a Catalunya

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha disminuït un 0,4% interanual, a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) i corregits els efectes estacionals i de calendari, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Per grups de productes, les vendes d'articles d'alimentació han caigut un 1,3% interanual, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 0,7%, recull l'Idescat aquest divendres en un comunicat.
En termes intermensuals, les vendes a les grans superfícies, també a preus constants i corregits els efectes estacionals i de calendari, disminueix un 1,9%.
Respecte al gener, la caiguda de les vendes s'ha donat tant en els productes d'alimentació (-0,9%) com en les de la resta de productes (-1,3%).
Sense corregir els efectes estacionals ni de calendari, és a dir, en la sèrie original, les vendes han disminuït un 0,8% al febrer a preus constants i han augmentat un altre 0,8% a preus corrents.