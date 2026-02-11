Les vendes a les grans superfícies de Catalunya es van mantenir estables el 2025

Les xifres arriben després de 4 anys d'augments
L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya s'ha mantingut pràcticament estable (+0,1%) el 2025 en relació amb l'any anterior, segons informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta estabilització de les xifres arriba després de registrar augments en els últims 4 anys.
Per grups de productes, les vendes d'alimentació augmenten (+0,9%), mentre que les de la resta de productes disminueixen (-0,8%).
Al desembre, l'índex es va reduir un 0,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, que com passa en el conjunt de l'any, es deu a la disminució de les vendes dels productes no alimentosos (-1,7%), ja que les vendes d'alimentació augmenten en el mateix període (1,3%).
Al llarg de l'any, les vendes de les grans superfícies s'han anat recuperant després de les caigudes intenses dels primers mesos (-5,5% al febrer i -3,1% al març).
ÍNDEX DE PREUS CONSTANTS
L'índex a preus constants --eliminant l'efecte dels preus-- registra un descens del 2,5% en l'acumulat de l'any que reflecteix l'impacte dels preus tant en l'alimentació com en la resta de productes.
Per grups de productes, les vendes de productes d'alimentació disminueixen un 1,7% i la resta de productes un 3,3%.
Al desembre, el descens de l'índex a preus constants és del 2,7% interanual, causat pels dos grups de productes (-1,6% alimentació i -3,7% resta de productes).