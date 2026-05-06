Les vendes a les grans superfícies van augmentar un 1% interanual al març

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha augmentat un 1% interanual a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) i corregits els efectes estacionals i de calendari, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Per grups de productes, les vendes d'articles d'alimentació han caigut un 0,4% interanual, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 3% interanual, recull l'Idescat aquest dimecres en un comunicat.
En termes intermensuals, les vendes a les grans superfícies, també a preus constants i corregits els efectes estacionals i de calendari, han augmentat un 1,7%.
Respecte al febrer, l'increment de les vendes s'ha donat tant en els productes d'alimentació (+0,6%) com en altres productes (+0,8%).
En la sèrie original, és a dir, sense corregir els efectes estacionals ni de calendari, l'índex de vendes ha registrat una disminució de l'1,5% interanual a preus constants i un augment del 0,8% a preus corrents.