Les vendes a les grans superfícies de Catalunya disminueixen un 0,7% interanual a l'agost

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya ha disminuït un 0,7% interanual a l'agost a preus constants (eliminant els efectes de la inflació) i corregits els efectes estacionals i de calendari, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
El descens està relacionat amb la caiguda de les vendes dels productes d'alimentació, d'un 2,2% interanual, i davant l'alça de l'1,6% registrada pel grup de la resta de productes, ha recollit l'Idescat en un comunicat aquest dimecres.
En termes intermensuals, les vendes a les grans superfícies, també a preus constants i corregits els efectes estacionals i de calendari, han augmentat un 0,6%.
Respecte al juliol, les vendes d'alimentació s'han mantingut "pràcticament estables" (-0,1%), mentre que les de la resta de productes han augmentat un 0,9%.
En la sèrie original, és a dir, sense corregir els efectes estacionals ni de calendari, l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha registrat una disminució un 2,1% interanual a preus constants i un augment del 0,9% a preus corrents.