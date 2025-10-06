Les vendes a les grans superfícies de Catalunya baixen un 2,4% a l'agost, segons l'Idescat

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes a grans superfícies de Catalunya va baixar a l'agost un 0,2% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dilluns en un comunicat.
L'Idescat relaciona aquest descens amb les vendes de productes no alimentaris (-0,4%), mentre que les vendes d'alimentació es van mantenir estables (-0,1%).
L'índex a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) va registrar una disminució interanual del 2,6%.
Per grups de productes, la venda de productes alimentaris va caure en un 2,5%, mentre que les de la resta de productes van disminuir un 2,6%.
En l'acumulat dels primers vuit mesos de l'any, la variació de l'índex a preus corrents ha estat negativa (-0,5%) respecte al mateix període de l'any anterior.