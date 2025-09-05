Les vendes a les grans superfícies de Catalunya baixen un 2,4% al juliol, segons l'Idescat

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha baixat al juliol un 2,4% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest divendres en un comunicat.
L'Idescat relaciona aquest descens amb les vendes de productes no alimentaris (-6,6%), ja que les vendes d'alimentació han augmentat en el mateix període (+2,6%).
L'índex a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) ha registrat una disminució interanual del 4,8%.
Per grups de productes, la venda de productes no alimentaris ha caigut en un 9%, mentre que els de l'alimentació es mantenen estables (0%).
En l'acumulat dels primers set mesos de l'any, la variació de l'índex a preus corrents ha estat negativa (-0,8%) respecte al mateix període de l'any anterior.