Les vendes a les grans superfícies de Catalunya augmenten un 2% al setembre

L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya va augmentar un 2% al setembre en relació amb el mateix mes del 2024, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicades aquest dimecres.
Per grups, les vendes d'alimentació van créixer un 3% i les de la resta de productes també han pujat, però amb menys intensitat, concretament un 0,8%, informa l'Idescat en un comunicat.
Per la seva banda, l'índex a preus constants --eliminant l'efecte dels preus-- registra una disminució interanual del 0,9% al setembre: les vendes d'alimentació es van incrementar en un 0,3%, mentre que les de la resta de productes van disminuir un 2,2%.
En l'acumulat de gener a setembre, la variació de l'índex a preus corrents ha estat negativa (-0,2%) respecte al mateix període de l'any anterior, fruit de l'"evolució dispar" de les vendes al llarg de l'any, amb increments al gener, maig, juny i setembre i decreixements en la resta de mesos.
En aquest cas, hi ha una evolució diferent per grups, amb un augment de les vendes d'alimentació (0,9%) i una disminució de les de la resta (-1,4%).