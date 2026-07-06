Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al maig

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha augmentat al maig un 0,6% interanual a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) i havent corregit els efectes estacionals i de calendari, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Per grups de productes, les vendes d'articles de productes no alimentaris s'han incrementat un 3,2% interanual, mentre que l'índex de l'alimentació baixa un 1,8% interanual, recull l'Idescat aquest dilluns en un comunicat.
En termes intermensuals, les vendes a les grans superfícies, també a preus constants i havent corregit els efectes estacionals i de calendari, han augmentat un 0,5%.
Respecte a l'abril, s'ha mantingut pràcticament estable l'índex en els productes d'alimentació (+0,1%) i ha augmentat en els altres productes (+1%).
En la sèrie original, és a dir, sense corregir els efectes estacionals ni de calendari, l'índex de vendes ha registrat una disminució de l'1% interanual a preus constants i un augment del 0,3% a preus corrents.