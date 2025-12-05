Les vendes a les grans superfícies de Catalunya augmenten un 0,2% a l'octubre

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Les vendes a les grans superfícies de Catalunya han registrat un increment del 0,2% interanual a l'octubre, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Per grups de productes, les vendes d'alimentació han impulsat aquest comportament, amb una alça del 0,6% a tancament d'octubre, mentre que les vendes de la resta de productes han disminuït un 0,2% interanual, segons ha explicat la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
A preus constants, és a dir, eliminant l'efecte de la inflació, les vendes a les grans superfícies de Catalunya van a la baixa, amb una caiguda de fins a un 2,6% interanual a tancament d'octubre.
Entre el gener i l'octubre de l'exercici en curs, l'acumulat de les vendes per aquest canal és negatiu, fins a situar-se un 0,2% per sota durant els deu primers mesos del 2024.
Aquesta tendència a la baixa està relacionada amb la caiguda de les vendes de productes no alimentaris, que marquen un descens acumulat de l'1,3% fins a l'octubre, mentre que les vendes d'aliments són un 0,9% superiors a les de fa un any.