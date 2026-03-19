Publicat 19/03/2026 11:38

Les vendes de les grans superfícies catalanes augmenten un 5,8% interanual al gener

Archivo - El centre comercial La Maquinista de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Les vendes de les grans superfícies catalanes van augmentar un 5,8% interanual al gener, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), informa l'ens en un comunicat aquest dijous.

L'increment s'ha donat tant en alimentació, amb una alça del 6,3%, com en la resta de productes, amb un increment del 5,3% respecte a l'any anterior.

L'índex a preus constants --sense tenir en compte la inflació-- va augmentar un 4%, amb un increment del 4,8% en alimentació i del 3,4% en la resta de productes.

Contador

