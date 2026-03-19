Les vendes de les grans superfícies catalanes augmenten un 5,8% interanual al gener

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Les vendes de les grans superfícies catalanes van augmentar un 5,8% interanual al gener, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), informa l'ens en un comunicat aquest dijous.
L'increment s'ha donat tant en alimentació, amb una alça del 6,3%, com en la resta de productes, amb un increment del 5,3% respecte a l'any anterior.
L'índex a preus constants --sense tenir en compte la inflació-- va augmentar un 4%, amb un increment del 4,8% en alimentació i del 3,4% en la resta de productes.