Actualitzat 22/06/2026 11:17

Les vendes de la indústria s'incrementen a Catalunya un 8% a l'abril

Archivo - Un treballador amb un carretó elevador a la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 8% a l'abril respecte al mateix període de l'any anterior, 3,2 punts menys que la mitjana nacional, que va ser de l'11,2%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Múrcia (+23,4%), Andalusia (+17,1%) i Castella i Lleó (+16,7%) van ser les que van registrar pujades més grans en la xifra de negocis a l'abril, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Astúries i La Rioja amb les caigudes més grans d'un 14,3%, un 8,3% i un 1,9%, respectivament.

Des de principis d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 1,1% a Catalunya, 2 punts de diferència amb la mitjana nacional (3,1%).

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