Les vendes de la indústria s'incrementen a Catalunya un 8% a l'abril

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 8% a l'abril respecte al mateix període de l'any anterior, 3,2 punts menys que la mitjana nacional, que va ser de l'11,2%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Múrcia (+23,4%), Andalusia (+17,1%) i Castella i Lleó (+16,7%) van ser les que van registrar pujades més grans en la xifra de negocis a l'abril, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Astúries i La Rioja amb les caigudes més grans d'un 14,3%, un 8,3% i un 1,9%, respectivament.
Des de principis d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 1,1% a Catalunya, 2 punts de diferència amb la mitjana nacional (3,1%).