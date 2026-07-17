Les vendes de la indústria s'incrementen a Catalunya un 0,9% al maig

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va pujar a Catalunya un 0,9% al maig respecte al mateix període de l'any anterior, 2,3 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 3,2%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Andalusia (+12,8%), Múrcia (+11,4%) i el País Basc (+9,2%) van ser les que van registrar els increments més elevats en la xifra de negocis al maig, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Aragó i Cantàbria amb les caigudes d'un 20,6%, un 5,7% i un 4,1%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 1,2% a Catalunya, 1,9 punts de diferència amb la mitjana espanyola (3,1%).