Les vendes de la indústria es redueixen a Catalunya un 1,1% al novembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va disminuir a Catalunya un 1,1% al novembre respecte al mateix període de l'any anterior, 1,4 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del -2,5%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantàbria (+3,9%) i les Canàries (+2,4%) van ser les que van registrar les pujades més importants en la xifra de negocis al novembre, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Astúries i Múrcia amb les caigudes més grans d'un 20,2%, un 11,4% i un 5,9%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 0,8% a Catalunya, 0,3 punts de diferència amb la mitjana espanyola (0,5%).