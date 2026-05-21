Les vendes de la indústria pugen a Catalunya un 6,2% al març

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 6,2% al març respecte al mateix període de l'any anterior, 3,5 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 9,7%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Andalusia (+20,1%), Múrcia (+19,8%) i les Canàries (+15,4%) van ser les que van registrar increments més grans en la xifra de negocis al març, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Cantàbria i La Rioja amb les caigudes més grans d'un 13,6%, un 6,6% i un 1,9%, respectivament.
Des de principis d'any, la xifra de negocis de la indústria ha baixat un 1,1% a Catalunya, 1,6 punts de diferència amb la mitjana espanyola (0,5%).