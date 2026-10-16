Les vendes de la indústria pugen a Catalunya un 3,1% a l'agost

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 3,1% a l'agost respecte al mateix període de l'any anterior, 7,7 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 10,8%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Navarra (+23,7%), el País Basc (+22,2%) i Andalusia (+21,2%) han estat les que han registrat els increments més elevats en la xifra de negocis a l'agost, mentre que al costat contrari es van situar Aragó, les Balears i La Rioja amb les caigudes més grans d'un 4%, un 3,4% i un 3,3%, respectivament.
Des de principis d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 2,2% a Catalunya, 2,7 punts de diferència amb la mitjana espanyola (4,9%).