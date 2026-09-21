Les vendes de la indústria pugen a Catalunya un 1,3% al juliol

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 1,3% al juliol respecte al mateix període de l'any anterior, 2,8 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del 4,1%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La xifra de negocis de la indústria va millorar a totes les comunitats autònomes al juliol amb Múrcia (+15,8%), Castella-la Manxa (+9%) i la Comunitat Valenciana (+7,7%) al capdavant, excepte a Aragó, on l'índex va caure un 3,3%, i a Madrid, amb una reducció del 0,3%.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 2,2% a Catalunya, 2,1 punts de diferència amb la mitjana espanyola (4,3%).