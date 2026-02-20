Les vendes de la indústria milloren a Catalunya un 3% al desembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va augmentar a Catalunya un 3% al desembre respecte al mateix període de l'any anterior, 1,5 punts més que la mitjana espanyola, que va ser de l'1,5%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Aragó (+6,4%), les Canàries (+5,7%) i Astúries (+5,2%) van ser les que van registrar els increments més grans en la xifra de negocis al desembre, mentre que al costat contrari se situen Navarra, Castella i Lleó i Múrcia amb les caigudes més grans d'un 9,9%, un 3,3% i un 2,3%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 0,9% a Catalunya, 0,4 punts de diferència amb la mitjana espanyola (0,5%).