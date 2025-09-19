Les vendes de la indústria milloren a Catalunya un 4,4% al juliol

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va créixer a Catalunya un 4,4% al juliol respecte al mateix període de l'any anterior, 2,5 punts més que la mitjana espanyola, que va ser de l'1,9%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Madrid (+11,3%), les Canàries (+7,6%) i Galícia (+6,9%) van ser les que van registrar els increments més destacats en la xifra de negocis al juliol, mentre que al costat contrari se situen Astúries, les Balears i Castella i Lleó amb les caigudes més grans d'un 16,9%, un 8% i un 3,1%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 0,6% a Catalunya, 0,2 punts de diferència amb la mitjana espanyola (0,4%).