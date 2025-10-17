Les vendes de la indústria cauen a Catalunya un 1% a l'agost

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va baixar a Catalunya un 1% a l'agost respecte al mateix període de l'any anterior, 1,6 punts menys que la mitjana d'Espanya, que va ser del -2,6%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres.
Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) i les Balears (+5,3%) van ser les que van registrar increments més grans en la xifra de negocis a l'agost, mentre que a l'altra banda se situen Andalusia, el País Basc i Galícia amb les caigudes més grans d'un 7,8%, 7,6% i un 6,6%, respectivament.
Des de principis d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 0,4% a Catalunya, 0,2 punts de diferència amb la mitjana d'Espanya (0,2%).