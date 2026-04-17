Les vendes de la indústria cauen a Catalunya un 2,1% al febrer

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria va baixar a Catalunya un 2,1% al febrer respecte al mateix període de l'any anterior, 0,6 punts menys que la mitjana espanyola, que va ser del -2,7%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Madrid (+3,7%), Castella i Lleó (+3,4%) i Cantàbria (+2,4%) van ser les que van registrar increments més importants en la xifra de negocis al febrer, mentre que al costat contrari se situen les Balears, Astúries i Extremadura amb les caigudes més grans d'un 19,3%, un 11,7% i un 9,2%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha baixat un 4,9% a Catalunya, 0,4 punts de diferència amb la mitjana espanyola (-4,5%).