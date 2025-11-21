Les vendes de la indústria augmenten a Catalunya un 5,8% al setembre

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La xifra de negocis de la indústria es va incrementar a Catalunya un 5,8% al setembre respecte al mateix període de l'any anterior, 1,5 punts més que la mitjana espanyola, que va ser del 4,3%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Madrid (+10,5%), Galícia (+9,5%) i Cantàbria (+6,6%) van ser les que van registrar els increments més grans en la xifra de negocis al setembre, mentre que al costat contrari se situen Navarra, Extremadura i Castella i Lleó amb les caigudes més grans d'un 1,6%, un 1,4% i un 1,4%, respectivament.
Des de començaments d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 1% a Catalunya, 0,3 punts de diferència amb la mitjana espanyola (0,7%).