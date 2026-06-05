Les vendes en grans superfícies de Catalunya van disminuir un 0,7% interanual a l'abril

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya ha disminuït a l'abril un 0,7% interanual a preus constants (eliminant l'efecte de la inflació) i corregits els efectes estacionals i de calendari, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Per grups de productes, les vendes d'articles d'alimentació han caigut un 2,7% interanual, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 2% interanual, recull l'Idescat aquest divendres en un comunicat.
En termes intermensuals, les vendes en grans superfícies, també a preus constants i corregits els efectes estacionals i de calendari, s'han mantingut estables (0%).
Respecte al març, ha diminuït l'índex en els productes d'alimentació (-1%) i ha augmentat en els altres productes (+0,5%).
En la sèrie original, és a dir, sense corregir els efectes estacionals ni de calendari, l'índex de vendes ha registrat una disminució del 0,6% interanual a preus constants i un augment de l'1,4% a preus corrents.