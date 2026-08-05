Les vendes dels socis de Comertia pugen un 7,6% al juliol

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Les vendes dels socis de l'associació de comerços Comertia han pujat un 7,6% aquest juliol respecte el mateix mes de l'any passat.
Malgrat que el creixement ha estat més acusat que el de fa un any, quan va ser del 4,8%, el 46% considera que hauria venut més sense les onades de calor consecutives d'aquest estiu, ha afirmat Comertia aquest dimecres en un comunicat.
El president de l'associació, Ignasi Pietx, ha assegurat que "els comerços són un refugi climàtic quan les temperatures són insuportables, i les dades així ho demostren".
Les dades recollides per Comertia apunten també a la dificultat de trobar professionals qualificats per treballar en els comerços a l'estiu, situació que ha afectat el 51% dels establiments.
Sobre els plans de l'Ajuntament de Barcelona per regular els locals comercials, un 86% dels comerços diu que "cal esperar abans d'opinar" sobre aquesta mesura.