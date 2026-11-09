Les vendes dels comerços de Comertia creixen un 4,9% interanual a l'octubre

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Les vendes dels comerços adherits a l'associació catalana de l'empresa familiar del retail, Comertia, han crescut un 4,9% interanual a l'octubre, "després de la desacceleració viscuda al setembre", informa en un comunicat aquest dilluns.
L'associació ha explicat que dos de cada tres socis han facturat més en el desè mes de l'any que el 2025 i que les vendes "tornen a agafar força" després de l'increment del 1,6% registrat al setembre.
Segons el president de Comertia, Ignasi Pietx, les dades d'octubre "confirmen que, malgrat els obstacles, el comerç català manté el seu dinamisme", i ha destacat la capacitat d'adaptació del sector davant els reptes.
Respecte al 'Black Friday', l'associació ha detallat que "no genera un gran entusiasme" entre els membres, amb un 42% de les companyies que pronostica que les vendes es mantinguin estables respecte a l'any anterior i un 39% que no preveu participar en la campanya, davant d'1 de cada 10 socis que espera una millor campanya que el 2025.
L'entitat ha apuntat que l'absentisme es manté a "nivells alts", amb gairebé la meitat de les companyies associades amb entre un 5% i 10% d'emprats en baixa i gairebé 1 de cada 5 amb més del 15%.