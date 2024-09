Les vendes dels centres comercials d'Espanya pugen un 5,2% fins al juny, segons PwC i Apresco

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 set. (EUROPA PRESS) -

Les vendes dels centres i parcs comercials d'Espanya acumulen un creixement del 5,2% en el primer semestre de l'any, segons l'Observatori del Sector de Centres i Parcs Comercials, elaborat per PwC i Apresco, informen en un comunicat conjunt aquest divendres.

L'informe s'ha presentat aquest divendres a The District, que se celebra des de dimecres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i afegeix que la taxa mitjana d'ocupació del sector se situa en un 94,6%, que són 0,5 punts per sobre del mateix període de l'any passat.

Aquest creixement es deu a la moderació de la inflació i a les "bones dades macroeconòmiques", que han impulsat el creixement de les vendes del sector, que acumula 13 increments de vendes trimestrals consecutius.

Totes les tipologies d'activitats han augmentat les vendes tant en el segon trimestre com en l'agregat del primer semestre, tot i que continua destacant la fortalesa de la Llar, Bricolatge i Electrònica que ha crescut un 10,9% interanual entre abril i juny.

D'altra banda, l'afluència de clients s'ha reduït un 1,1% en el segon trimestre i ha augmentat un 0,9% en el primer semestre i "manté el seu desacoblament amb les vendes".