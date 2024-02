Les tractorades continuen tallant l'AP-7 i l'N-II a Girona i l'AP-2 i la C-28 a Lleida

GIRONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors catalans mantenen aquest dimecres al matí els talls a les vies AP-7 i N-II a Pontós (Girona) i a l'AP-2 i la C-28 a la província de Lleida, els quals van iniciar aquest dimarts per les protestes convocades per Unió de Pagesos (UP) fins al dijous.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) sobre les 7.15 hores, a Girona les tractoradas afecten a l'AP-7 de Borrassà a Vildemuls i a l'N-II de Bàscara a Vilamalla; i a Lleida, afecten a l'AP-2 d'Aitona a Albatàrrec i a la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu.

UP ha convocat protestes aquest dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des del dimarts fins al dijous a carreteres de Lleida, per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes" a la UE.