Les start-ups impulsades per Grup Catalana Occident tindran espai propi a Tech Barcelona

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El vehicle de 'corporate venturing' de Grup Catalana Occident (GCO), GCO Ventures, ha arribat a un acord amb Tech Barcelona a partir del qual les seves start-ups comptaran amb un espai propi en el Pier01.

La companyia s'ha incorporat a Tech Barcelona com a Global Partner per potenciar el creixement de noves start-ups i "ampliar la seva presència" en l'ecosistema tecnològic i digital de Barcelona, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

La directora general de GCO Ventures, María José Álvarez, ha assegurat que comparteixen "els mateixos valors per fomentar l'emprenedoria", i el CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí, ha sostingut que la implicació de grans companyies --com GCO Ventures, ha dit-- és fonamental per desenvolupar l'ecosistema d'innovació.