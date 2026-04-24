Les sentències contra multireincidents a Catalunya van augmentar un 40%, 1.380 més que el 2024

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha anunciat aquest divendres que, a Catalunya, han augmentat "exponencialment" les sentències contra multireincidents, després de dictar-se'n l'any passat 1.380 més que el 2024, la qual cosa suposa un 40% més de delinqüents condemnats.
Ho ha comunicat en l'acte de presentació dels resultats de la implantació del Pla de xoc contra la multireincidència, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, en el qual han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Les mesures de reforç en la jurisdicció penal implementades dins el Pla de xoc contra la multireincidència, acordat el desembre del 2024 pel Govern central, el Govern i l'Ajuntament de Barcelona, i que va entrar en vigor el març del 2025, ha tingut, segons el ministre, "resultats immediats", i ha destacat que la celebració dels judicis ràpids s'ha agilitzat, de manera que ara triguen quatre mesos menys a assenyalar-se, passant de 18 a 13.