Les quatre precandidatures a liderar ERC tindran fins al 15 de novembre per recollir avals

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La comissió organitzativa del 30 Congrés Nacional d'ERC, que se celebrarà el 30 de novembre, ha proclamat aquest dimarts les quatre precandidatures a liderar el partit, que tindran fins al 15 de novembre per recollir avals.

En un comunicat, els republicans han explicat que les quatre candidatures són Militància Decidim, liderada per l'expresident del partit, Oriol Junqueras; Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs; Foc Nou, liderada per Helena Solà, i Recuperem ERC, del Col·lectiu Primer d'Octubre.

Per convertir-se en candidatures hauran d'aconseguir un mínim d'un 5% d'avals de la militància.