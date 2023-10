Les presons catalanes incorporaran 111 professionals per prevenir suïcidis i violència

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts un programa per prevenir el suïcidi dels presos i conductes violentes cap als funcionaris.

Aquest programa suposarà incorporar 111 professionals entre psicòlegs, educadors i tècnics especialistes, ha explicat el Govern en un comunicat.

Es crearan dos equips especialitzats (un per a prevenció de suïcidis i un altre per a prevenció de violència), comptarà amb un pressupost de 18 milions per als pròxims tres anys i la Generalitat preveu que comencin a funcionar durant el primer trimestre del 2024.